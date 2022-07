Beppe Sala boccia il progetto Centro: “Non sono attratto, c'è il rischio di troppe divisioni”

11 luglio 2022 a

Beppe Sala prende le distanze dal progetto di un grande Centro unito. Il sindaco di Milano, a margine di una conferenza a palazzo Marino, ha commentato le parole di Giovanni Toti, che ha lanciato il nuovo progetto "Italia al centro”: “Io non è che parlo con tutti né sto attento a chi pensa cosa. Io non posso ripeterlo fino alla noia che non sono particolarmente attratto da idee centriste. Oggi giustamente Toti, di cui premetto sono amico personale, ha detto 'vabbè' ma il sindaco Sala sta da un'altra parte'. Questi benedetti centristi guardano a sinistra o a destra? Il rischio che ci siano tante divisioni c’è”.

Toti aveva lanciato una frecciatina allo stesso Sala: “Sembra che il ministro degli Esteri e il sindaco di Milano siano da una parte diversa”. Una frase non mandata giù da Sala: “Io guardo con attenzione ma con molta prudenza a tutte queste manovre in divenire. Incontro con Matteo Renzi? Francamente non sapevo che fosse a Milano, ogni tanto lo sento per messaggio”. L’idea del Centro sembra non decollare, con molte divisioni prima della nascita di un vero nuovo polo.

