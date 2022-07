Sondaggio choc di Pagnoncelli, Pd sparito tra operai e lavoratori. FdI, dove fa breccia Giorgia Meloni

11 luglio 2022 a

Il Pd è il partito dei "ricchi" e delle élite, sempre più lontano dai lavoratori. Che le ideologie sono crollate è noto, ma l'analisi dell'elettorato dei singoli partiti realizzata dal sondaggista Nando Pagnoncelli offre più di uno spunto sorprendente per analizzare dove va il consenso verso le prossime elezioni politiche.

Balza subito all'occhio che il Pd ha un elettorato "più maschile, di età più matura (60% ha più di 50 anni contro il 54,6% della totalità degli elettori), più istruito (61% è diplomato o laureato, 10 punti più della media), di condizione economica elevata o medio alta (42%, 15 punti più della media). Uno su tre (32%) è pensionato, il ceto impiegatizio e quello dirigente sono più presenti rispetto alla media degli elettori (33%, +10%) mentre operai e disoccupati sono sottorappresentati (16% contro 26,4%)", si legge sul Corriere della sera. Fratelli d'Italia invece vede una componente maschile al 54% e nell'elettorato del partito di Giorgia Meloni "prevalgono le classi centrali di età, tra 35 e 64 anni (pesano per il 62%, contro il 51,3% della media italiana), mentre il livello di istruzione non si discosta molto dalla media nazionale" come anche "le persone che hanno una condizione economica media (35% contro 30,1%) e gli appartenenti al ceto impiegatizio o hanno un lavoro autonomo (29% contro 23,4%); e i ceti non occupati pur essendo numerosi, sono molto meno presenti rispetto alla media (46% contro 54,3%)".

Stringendo, il partito più votato dai ceti dirigenti è il Pd (24,2%) seguito da FdI (22,5%), Lega (11,5%) e Forza Italia (11,1%); mentre tra gli operai e i "lavoratori esecutivi" non è una forza di sinistra ma la Lega (23,1%), seguita da FdI (21,9%), M5S (14,6%) "e solo al quarto posto il Pd" con 12,5%.

Il partito di Meloni fa inoltre breccia sui lavoratori autonomi (24,8%) e casalinghe (20,4%), un tempo feudo di Silvio Berlusconi ricorda Nando Pagnoncelli.

