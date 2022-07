Controcorrente, Luigi De Magistris attacca Mario Draghi: “Flop totale dei migliori”. E spinge Conte alla crisi

10 luglio 2022 a

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, è tra gli ospiti dell’edizione del 10 luglio di Controcorrente, il talk show di Rete4 e tiene un atteggiamento piuttosto duro con Mario Draghi e il suo esecutivo: “Questo è stato presentato come il governo dei migliori, ma ci stiamo rendendo conto che il Paese è in estrema difficoltà. I poveri sono sempre più poveri, il ceto medio è in difficoltà, la situazione dell’ambiente è drammatica, la sanità non è migliorata. Insomma la gente è completamente insoddisfatta e loro, invece di occuparsi finalmente di salario minimo, di intervenire sul caro energia, sul caro carburante, sulla situazione drammatica, fanno giochi di potere. Conte deve decidere, non puoi dare una mazzata e medicare allo stesso tempo. Luigi Di Maio ha scelto, lui invece deve decidere di continuare l'alleanza strutturale con il Partito Democratico, che non accetta lo stare un po’ fuori e un po’ dentro per recuperare consenso, oppure fa la scelta più saggia di rompere con Draghi e il Pd per costruire una coalizione alternativa”.

De Magistris in queste ore ha presentato a Roma il manifesto politico di Verso l’Unione Popolare: “Vogliamo riprenderci la democrazia e unire i non allineati al sistema per costruire un’opposizione al pensiero unico del draghismo e un’alternativa etica, sociale e culturale del Paese”.

Rincari e voto di fiducia: le spine del governo@demagistris interviene a #Controcorrente: "Conte deve decidere di continuare l'alleanza con il PD oppure di rompere con Draghi per costruire una coalizione alternativa" pic.twitter.com/TffFzksi3W — Controcorrente (@Controcorrentv) July 10, 2022

