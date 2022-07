Nel partito di Luigi Di Maio c'è di tutto: pure Virginia Raggi vuole un posto alla Camera

Arnaldo Magro 09 luglio 2022 a

a

a

Quello di Luigi Di Maio sarà il partito dei sindaci. Di quelli in carica e pure degli ex. Di quelli bravi e di quelli meno. Dei Sala e delle Raggi. Di tutto un po' insomma. L'ex sindaco di Roma dopo la mancata rielezione al Campidoglio sta cercando freneticamente una nuova dimensione. Se la trovasse a Montecitorio ancora meglio. Quale situazione migliore per lei, del partito dei sindaci? Il sodale della prima ora sarebbe tra l'altro pronto ad accoglierla anche perché l'obiettivo, è «svuotare» il Movimento 5 Stelle. Portar via a Conte tutti coloro che hanno un briciolo di consenso. Virginia Raggi, dopo aver ripudiato le Olimpiadi, dopo il no al termovalorizzatore, dopo una gestione disastrosa di Roma Capitale, cercherà rifugio tra le braccia larghe della politica nazionale. Perché Roma è il riverbero del Paese. La politica è lo specchio di Roma. E una volta che le conosci entrambe, non puoi proprio più farne a meno.

“Non c'è più tempo”. Ultimatum di Conte a Draghi: il governo traballa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.