Giorgia Meloni alza la voce: “Facciamo il vertice di centrodestra, abbiamo molte cose da chiarire”

Sul vertice del centrodestra «non si sa ancora nulla ma si farà. Si farà, spero, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Penso che ci siano molte cose da chiarire in modo franco». È il messaggio che Giorgia Meloni ha mandato ieri agli alleati da Strasburgo, a margine della sua visita al Parlamento europeo. La leader di Fratelli d'Italia ha incontrato il premier della Repubblica Ceca Petr Fiala - che fa parte dell'Ecr di cui Meloni è presidente - e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

«Io penso addirittura che i vertici debbano essere più istituzionalizzati. Cioè che si debbano tenere in una sede istituzionale, che debbano avere un ordine del giorno e che debbano avere delle deliberazioni», ha aggiunto. «Sono contenta ovviamente di pranzare insieme, bello e possiamo continuare a farlo, però sicuramente bisogna avere una maggiore capacità decisionale perchè questo può fare funzionare le cose molto meglio e noi abbiamo bisogno di procedere spediti». Per quanto riguarda l'Europa, alla prova del conflitto russo-ucraino - ha detto la leader di Fratelli d'Italia - il modello istituzionale sul quale è costruita la Ue «ha mostrato tutti i suoi limiti, perché non ci siamo voluti rendere conto che l'Europa non aveva una comune strategia energetica, una difesa comune, una politica estera, che avevamo catene di approvvigionamento troppo lunghe, che non avevamo l'autosufficienza alimentare. Ora ne parla anche il presidente Macron di autosufficienza alimentare, quando ne parlavamo noi 10 anni fa ci bollavano come "autarchici"».

«Anziché stabilire delle norme su come si cucinano gli insetti per uso alimentare - ha concluso Giorgia Meloni - l'Europa si dovrebbe riprendere il controllo delle filiere strategiche, dando la priorità alle filiere nazionali e, dove non è possibile quelle europee o dei paesi alleati».

