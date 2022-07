Carlo Calenda esclude un'alleanza al Centro: “Con Luigi Di Maio non avrò mai a che fare”

04 luglio 2022 a

a

a

«Con Di Maio non ho e non avrò nulla a che fare». Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda intervistato su Radio24, riguardo all'ipotesi della creazione di un «partito draghiano» di centro che includa «Insieme per il futuro». Calenda ha quindi affermato di aver chiesto al gruppo politico liberale al Parlamento europeo Renew Europe, di cui fa parte Azione, nonché La République en marche del presidente francese Emmanuel Macron, di non far entrare nel gruppo all'Europarlamento l'Ipf di Di Maio. Ma Calenda ne ha anche per il leader del Movimento 5 Stelle: «Giuseppe Conte fa solo sceneggiate, penso stia andando in scena uno spettacolo indegno sulle spalle del Paese».

La scissione cancella il M5s. Il sondaggio tombale di Pagnoncelli: astensione record degli italiani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.