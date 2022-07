Agorà, la sentenza di Alessandra Ghisleri su Giuseppe Conte: “Non trova legami con gli elettori”. Il crollo inarrestabile

04 luglio 2022 a

a

a

In questo momento storico, con la guerra in Ucraina, l'inflazione, il cambiamento climatico e il Covid che torna a preoccupare, l'incontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte per decidere il destino del governo è davvero una priorità per gli italiani? A rispondere al quesito posto nel corso dell’edizione del 4 luglio di Agorà, il talk show del mattino di Rai3 condotto da Giorgia Rombolà, è Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research: “Tutte le diatribe tra partiti interessano molto meno se il cittadino non è al centro e se l’elettore non occupa il primo piano o non è l’attore. In questo caso bisogna vedere che cosa si mette sul piatto, perché al di là del termovalorizzatore di Roma, che diventa una questione importante perché oltre a dire no bisognerebbe fornire possibili soluzioni, questo noi lo riscontriamo quotidianamente, con la politica accusata di non dare soluzioni quando dice no. Dall’altra parte il reddito di cittadinanza rimane un tema importante, uno dei pochi baluardi rimasti al Movimento 5 Stelle insieme al doppio mandato. Anche Conte si trova in difficoltà nel trovare un suo baricentro, ma anche nel trovare una nuova storia che leghi lui all’elettorato, che piano piano, di settimana in settimana, gli sta sfuggendo via. Anche questo - sottolinea Ghisleri - risultato importante. Così come l’aut aut dato da Dario Franceschini, è un segnale importante per affrontare le prossime elezioni politiche con questa legge elettorale”.

In questo momento storico, con la guerra in Ucraina, l'inflazione, il cambiamento climatico e il Covid che torna a preoccupare, l'incontro tra Draghi e Conte è davvero una priorità per gli italiani? Ne parliamo con Alessandra Ghisleri di @EuromediaR #agorarai #4luglio pic.twitter.com/mDG8XnWRwi — Agorà (@agorarai) July 4, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.