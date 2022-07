Governo, salta l'incontro tra Giuseppe Conte e Mario Draghi per la tragedia sulla Marmolada

04 luglio 2022 a

L’incontro tra il presidente del consiglio Mario Draghi e il leader del M5S, Giuseppe Conte, previsto nel pomeriggio alle 16.30, non si svolgerà a causa delle difficoltà che il premier Draghi ha riscontrato nel raggiungere Canazei a causa del maltempo. Rinviato anche il Consiglio nazionale dei 5 stelle. Il cambio di programma del premier è legato alla tragedia sulla Marmolada.

La notizia del rinvio del faccia a faccia, che ha fatto slittare di conseguenza il Consiglio nazionale grillino in formula ‘allargata’, è arrivato ai membri dei comitati con un messaggio via Whatsapp del vicepresidente Riccardo Ricciardi. «Giuseppe ha chiesto a Draghi di rinviare incontro causa tragedia della Marmolada. Essendo Draghi ora a Canazei, farlo tornare in questa situazione era fuori luogo. Quindi ci aggiorniamo», il testo del messaggio.

Intanto sale a 7 il bilancio delle vittime della valanga sulla Marmolada. La conferma arriva dal comando provinciale dei carabinieri: identificato anche il corpo di Davide Miotti, 51 anni di Tezze sul Brenta, nel vicentino. L’uomo era assieme alla moglie che risulterebbe tra i dispersi. È invece per fortuna sceso il numero dei dispersi. “Ora mancano 15 persone, di cui 12 italiani. Quattro persone sono state trovate e per fortuna sono vive” le parole di fonti dei Carabinieri di Trento.

