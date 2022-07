Il messaggio di Enrico Letta a Giuseppe Conte: “Sosterremo solo l'attuale governo Draghi”

02 luglio 2022 a

Enrico Letta dice la sua sulla possibile crisi del governo Draghi, mandando un avvertimento a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in vista del vertice di lunedì con il premier. “Noi non sosterremo altri governi che non siano questo, se ci saranno dei cambiamenti e non saremo in grado di andare avanti ci confronteremo alle elezioni. Questa è la scelta più lineare e la linearità paga” le parole del segretario del Pd nel corso di un evento organizzato da AreaDem.

“Le elezioni ci hanno insegnato che dobbiamo guardare al futuro con fiducia - ha aggiunto Letta - ma anche che abbiamo davanti alcuni mesi dove andrà a terminare questa esperienza, unica e irripetibile perché con Matteo Salvini al governo non ci andremo mai più, e in questa esperienza noi ci stiamo con le regole con cui ci siamo stati in questi mesi, sappiamo che alcune cose si possono ottenere e altre no”.

