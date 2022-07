Controcorrente, Antonio Maria Rinaldi svela il bluff del price cap sul gas

02 luglio 2022 a

Antonio Maria Rinaldi smaschera il bluff del price cap. Secondo l'esponente leghista non sarà possibile porre un limite al prezzo del gas. Ed è per questo che la misura viene continuamente rimandata. Rinaldi ne ha parlato durante la puntata di Controcorrente andata in onda sabato 2 luglio su Rete4. "Draghi ha puntato sul price cap ma sarà molto difficile rendere esecutivo un prezzo massimo al gas e infatti hanno rimandato tutto a ottobre - dichiara Rinaldi - Bisognerà utilizzare le scorte stoccate ma sarà molto difficile trovare un meccanismo di compensazione che renda tutto possibile. Secondo me i tecnici non ci riusciranno.

Poi l'esponente leghista attacca le aziende che stanno speculando sul prezzo delle risorse energetiche come gas e petrolio. "Io mi chiedo perché paghiamo di più gas e petrolio che sono stati acquistati molto tempo fa? - dichiara Rinaldi - L'Italia ha una capacità di stoccaggio molto maggiore rispetto agli altri Paesi d'Europa

