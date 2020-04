Ci siamo messi la troika dentro casa. Rinaldi asfalta Conte: bugiardo

Amareggiato e arrabbiato per le sorti dell'Eurogruppo, l'eurodeputato leghista Antonio Maria Rinaldi ha riversato la rabbia per l'accordo capestro di Bruxelles con un video su Facebook. Lo ha trasmesso subito dopo aver partecipato alla trasmissione Mediaset Diritto e rovescio.



Il premier Giuseppe Conte "è un bugiardo, ha fatto tutto il contrario rispetto a quanto promesso. Ci siamo messi la troika dentro casa", dice il leghista nella serata di ieri, quando era diventato ormai chiaro che l'ipotesi eurobond era stata affossata dal veto di Germania e Olanda. Mentre per rispondere all'emergenza coronavirus ci sarà il Mes, che l'Italia "non può e non deve attivare".