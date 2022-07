Davide Faraone insulta Giuseppe Conte: è tutta una buffonata

01 luglio 2022 a

Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva in Senato, smaschera il teatrino messo in piedi da Giuseppe Conte e dal M5s. Nessuna crisi di governo all'orizzonte e la necessità di affrontare le reali necessità del Paese. "Credo che questo teatrino sia una buffonata - ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva in Senato - Dovremmo parlare di altro e invece discutiamo di una crisi di governo che non ci sarà mai. Abbiamo centrato gli obiettivi del PNRR che, in realtà, è quello che interessa maggiormente gli italiani".

Poi anticipa il destino del governo: "Tutte le forze politiche che hanno sostenuto il governo sapevano benissimo che sarebbe arrivato a fine legislatura - prosegue Faraone - Tutti gli uccelli del malaugurio che ci sono in Parlamento dovrbbero darci una mano".

