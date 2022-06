Controcorrente, “quando finirà la guerra”. La certezza di Corradino Mineo: pronta la data della tregua

24 giugno 2022 a

Non ha una vita lunga la guerra tra Russia ed Ucraina scaturita dall’invasione dello scorso 24 febbraio. Nell’edizione del 24 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Corradino Mineo, giornalista ed ex senatore, che fa la sua previsione sulla durata del conflitto tra Mosca e Kiev: “Nel dibattito italiano, invece di discutere davvero delle cose che possono portarci verso una deriva di guerra, ci si concentra su fondamentalismi che non hanno senso. Per esempio sulla vicenda delle armi guardate che cosa ha detto il Cardinale Zuppi, nominato a capo della Cei da Papa Bergoglio, ha detto esplicitamente che c’è il diritto alla difesa. Guardate bene la Costituzione! State raccontando della balle per una questione che non è più neanche tanto attuale, perché probabilmente si arriverà ad una tregua a settembre-ottobre, per una ragione molto semplice, gli eserciti di entrambi gli schieramenti sono in difetto di uomini. Ma - sottolinea Mineo - non si parla delle questioni della pace, dell’indipendenza dell’Europa, del ruolo dell’Europa del mondo, degli errori della Nato sul campo. Non si discute di nulla”.

"Invece di discutere davvero delle cose che possono portarci verso una deriva di guerra si concentra su fondamentalismi che non hanno senso"



Interviene @CorradinoMineo a #Controcorrente pic.twitter.com/btCP1FeMJl — Controcorrente (@Controcorrentv) June 24, 2022

