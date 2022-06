Controcorrente, Toni Capuozzo avverte: perché Biden vola al G7 in Europa. Il presentimento inquietante

26 giugno 2022 a

"Il presidente Biden viene a Madrid per dare un compito in classe all'Europa". Toni Capuozzo, l'ex inviato di guerra del Tg5, è ospite a "Controcorrente", sabato 25 giugno e non ha nessun dubbio. Al centro della puntata, condotta da Veronica Gentili, c'è sempre la guerra tra Russia e Ucraina e le mosse dell'Unione europea e dell'America. "Biden vola a Madrid per il G7, cosa chiederà agli alleati?" domanda la conduttrice a Capuozzo. "Non è una guerra regionale" chiarisce subito il giornalista.

Dopo la firma della legge sulle armi da fuoco approvata definitivamente ieri dal Congresso, il presidente Usa parte per l'Europa, dove è atteso al vertice dei G7 in Germania e al Summit Nato di Madrid. Tra i temi che il presidente Usa affronterà a Schloss Elmau con gli altri sei 'grandi', il sostegno all'Ucraina, la crisi energetica e quella alimentare causate dall'invasione russa, oltre che la crisi climatica, lo sviluppo delle infrastrutture, la sicurezza sanitaria a livello globale e lo sviluppo di regole future in materia di economia e tecnologie.

Biden vola a Madrid per il G7, cosa chiederà agli alleati? Risponde @tonicapuozzo1 a #Controcorrente: "Verrà a dare un compito in classe all'Europa" pic.twitter.com/Xv4ktDcFXp — Controcorrente (@Controcorrentv) June 25, 2022

"Si sta combattendo per l'Europa tutta - sottolinea Capuozzo rispondendo alla domanda - All'Europa il compito di affrontare la situazione. Gli Stati Uniti hanno messo e metteranno soldi con armamenti ma considerano proprio compito in classe il Pacifico, Taiwan e tutto il resto". Poi la dolorosa considerazione finale: Quello che sta succedendo in Ucraina è compito degli europei e in parte, molto entusiasticamente se l'è assunto Boris Johnson e riluttante è l'Europa perché ci siamo spinti fino a dove non dovevamo spingerci".

