“Via i ministri dal governo”. I parlamentari del M5S in pressing su Beppe Grillo: e non arriva il no

Nella riunione di questa mattina tra Beppe Grillo e diversi parlamentari del Movimento 5 Stelle, alcuni eletti avrebbero invitato il garante a valutare anche la possibilità di togliere i ministri al governo Draghi, e dare l'appoggio esterno all'esecutivo. "Può essere una strada - avrebbe aperto il garante del Movimento - ne parliamo con Giuseppe Conte per valutarla”. Il fondatore dei pentastellati si è quinti mostrato possibilista ad una scossa all’esecutivo.

“Si potrebbe pensare a qualche eccezione, qualche deroga alla regola sui due mandati, ma vediamo ora i dettagli con Giuseppe Conte, ci metteremo lì a ragionare. Al limite si potrebbe pensare a consiglieri per i quali si deroga per candidarli a presidente di regione, o a organi diversi…” le altre parole di Grillo in una riunione con alcuni deputati oggi a Montecitorio sul tema dei due mandati. Tali riflessioni sembrano aprire alla deroga ad hoc per Giancarlo Cancelleri in Sicilia, anche se ieri, lo stesso garante, aveva stroncato la sua corsa parlandone con alcuni eletti.

