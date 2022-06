Sondaggio Swg-La7, non si arresta l'ascesa Fratelli d'Italia. Profondo rosso per il M5S

27 giugno 2022 a

a

a

Sempre più in alto, raggiungendo vette mai viste. Nel sondaggio del 27 giugno di Swg realizzato per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, Fratelli d'Italia sale ancora, toccando quota 23,4% di gradimento. Un più 0,3% per il partito guidato da Giorgia Meloni, che si conferma così in testa nel panorama politico italiano. Alle spalle c'è il Partito Democratico di Enrico Letta, che si attesta al 21,6% (+0,3%). Scende sotto alla soglia del 15% la Lega di Matteo Salvini: l'emorragia del Carroccio va avanti e i leghisti ora hanno un 14,7% di fiducia nei sondaggi (-0,4%). Crolla letteralmente il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che da una settimana all'altra perde addirittura un punto percentuale e, dopo l'addio di Luigi Di Maio, non va oltre l'11,5%. Forza Italia è invece al 7,2% (-0,2%), con Azione +Europa al 5,3% (-0,1%). Tra i partiti poco sopra il 2% c'è Mdp Articolo 1 (2,6%) davanti a Sinistra Italiana (2,5%), Italia viva (2,4%), Verdi (2,4%), Italexit con Paragone (2,2%).

“Sparizione e crollo”. La rivincita di Di Maio, che gode per il tonfo del M5S

Il sondaggio di Swg si concentra poi sul Movimento 5 Stelle e sulla regola dei due mandati, con la discesa a Roma di Beppe Grillo proprio per discutere su che fare di uno dei pilastri pentastellati. Secondo il 32% degli elettori grillini la regola andrebbe mantenuta senza eccezioni, mentre il 35% è favorevole alla regola, ma apre anche a delle eccezioni. L'abolizione totale della regola è voluta dal 20% degli elettori. Poi la base dà un risultato chiaro su cosa fare con il governo Draghi: il 66% vuole mantenere il M5S nella maggioranza e crede che c'è bisogno di sostenere l'esecutivo, mentre il 32% chiede di staccare la spina e uscire dal governo, proposta su cui sta spingendo molto Alessandro Di Battista, che l'ha posta come condizione per rientrare nel Movimento, ormai orfano di uno dei leader come Di Maio.

Meloni irritata con Salvini per la batosta di Verona. Ora "basta litigi, vediamoci prima possibile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.