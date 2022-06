Ballottaggi, lo sfogo di Matteo Salvini per i comuni persi: "Non si dovranno più ripetere"

Pietro De Leo 27 giugno 2022 a

“Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l’impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e i litigi nel centrodestra come a Verona, che non si dovranno più ripetere”. Il leader della Lega Matteo Salvini affida ad un post sui social il rammarico per l’esito della tornata amministrative.

Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l’impegno di candidati e militanti, spesso per le divisioni e i litigi nel Centrodestra come a Verona, che non si dovranno più ripetere. pic.twitter.com/WfyNRKpSqk — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 27, 2022

La tornata elettorale dei ballottaggi risveglia il centrodestra in un amaro esito, per tre piazze importanti, dove correvano tutti sindaci uscenti, uno per ogni partito principale della coalizione. Alessandra (Lega), Monza (Forza Italia) e poi la città scaligera dove correva Federico Sboarina di Fratelli d'Italia (con l’appoggio della Lega) che ha rifiutato l’apparentamento con Flavio Tosi.

Ora, il tema è come rilanciare il confronto all’interno di un centrodestra che appare in difetto di comunicazione fra i leader. Il tema di un vertice è stato sollevato dalla leader FdI Giorgia Meloni. “Per me l’incontro si può fare anche domani - replica Salvini - non è possibile perdere città importanti perché il centrodestra si divide e sceglie di non allargarsi e di non includere altre forze ed energie, per paura, per calcolo o per interesse di parte. Vediamoci e prepariamo la prossima squadra e il prossimo progetto di governo, subito, insieme”.

