Amministrative, Giorgia Meloni tuona contro Letta: "Torna sulla Terra". La sinistra con meno sindaci

Gli errori sono stati commessi e su quelli bisogna riflettere ma il centrodestra non esce sconfitto da queste elezioni amministrative: tre capoluoghi regionali, alla prima tornata, li ha conquistati. La sinistra è convinta di aver vinto ma ancora non ha capito se il campo sia largo o stretto e, a guardare bene i risultati delle comunali, il dato complessivo è chiarissimo: il centrosinistra e il M5s governava in 56 comuni, oggi governo in 53. Il centrodestra governava in 54 comuni, oggi in 58. La sinistra quindi perde più della metà delle grandi città al voto e si ritrova con meno sindaci di prima. Dov'è la vittoria della sinistra?

Verona e Parma vanno a sinistra. Che succede al centrodestra dopo i ballottaggi

Lo fa capire bene la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che in un videomessaggio, il giorno dopo i ballottaggi, tuona contro il segretario del Pd Enrico Letta. "I dati di queste elezioni ci obbligano a riportare Letta sul pianeta terra - spiega Meloni - Se il Pd è così sicuro di aver vinto queste amministrative, allora abbia il coraggio di confrontarsi subito alle elezioni politiche. Il Centrodestra torni unito e compatto per vincere le grandi sfide che ci attendono".

Dati #elezioniamministrative2022 ci obbligano a riportare Letta sul pianeta terra. Se il Pd è così sicuro di aver vinto, allora abbia il coraggio di confrontarsi subito alle elezioni politiche.

Il Centrodestra torni unito e compatto per vincere le grandi sfide che ci attendono. pic.twitter.com/Cz2cGJI28a — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) June 27, 2022

