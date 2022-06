Si assottiglia sempre di più la fiducia negli italiani in Mario Draghi. E la crisi dell'economia spaventa tutti

25 giugno 2022 a

a

a

Numeri non proprio positivi per il governo Draghi e per l’attuale situazione italiana emergono dal sondaggio condotto negli ultimi giorni, per il programma tv di La7 Otto e Mezzo, dall’Istituto Demopolis. Nel corso della puntata del 24 giugno del talk show condotto da Lilli Gruber vengono snocciolati una serie di numeri e si evince che un italiano su due, il 49%, esprime oggi una valutazione positiva sui primi 500 giorni di lavoro dell’Esecutivo. Ma si assottiglia sempre di più la distanza con chi ha un’opinione negativa, arrivata a quota 38%.

"Chi lascia il governo..." Da rivoluzionario a scissionista, come si salva il ministro Di Maio

Nelle ultime settimane nel frattempo il prolungarsi della guerra tra Russia ed Ucraina e le preoccupazioni per la crescita dell’inflazione, stanno incidendo in modo significativo sui sentimenti degli italiani. Secondo il trend la percentuale di ottimisti sul futuro economico del Paese si riduce dal 44% del gennaio scorso al 25% di oggi. In una manciata di mesi si assiste quindi ad un crollo sulle prospettive del nostro Paese.

Draghi prende sberle anche in Europa. Flop sul tetto del gas, se ne parlerà tra molti mesi

La priorità assoluta per l’80% delle famiglie è che il governo adotti delle misure per il contenimento dei prezzi della spesa alimentare, dell’energia, del gas e dei carburanti. Tale richiesta per la tutela del potere d’acquisto familiare supera, sul podio degli italiani, una priorità storica come quella del lavoro indicata dal 71% degli intervistati. Quasi 2 cittadini su 3 chiedono al governo Draghi un maggiore impegno per la riduzione della pressione fiscale e per nuovi investimenti nella sanità pubblica. Non si prospetta un compito facile per il numero uno di Palazzo Chigi da qui alla fine della legislatura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.