Lite tra Di Battista e Dadone sui social. E arriva in soccorso la moglie Sahra

Volano gli stracci nel Movimento Cinque Stelle. E ora inizia la fase dei "rinfacci". "Però quando fece il tuo nome per farti diventare ministra, Alessandro non ti dispiaceva...":. scrive la compagna di Alessandro Di Battista, Sahra Lahouasnia. Con chi ce l'ha?

Andiamo per ordine. La ministra alle Politiche giovanili Fabiana Dadone, con una storia personale nel Movimento iniziata con le battaglie No Tav, scrive un post social in cui dice che resta nel M5S, a fianco a Giuseppe Conte, ma riconosce il lavoro a favore della pace in Ucraina di Luigi Di Maio. Aggiunge infine che è fondamentale che il suo partito resti al governo, senza dar peso alle "sirene degli uomini della provvidenza che ci vogliono fuori dal governo dovrebbero restare in vacanza". Il riferimento è all'ex collega deputato e amico, cioè Di Battista.

Lo stesso "Dibba" risponde così: "Ancora una volta signora ministro il problema sono io, un libero cittadino che vive del proprio lavoro, senza essere pagato con denaro pubblico a differenza sua. Il problema sono io, sempre io. Mica Renzi con il quale governa. Mica l’ignobile legge Cartabia che ha avuto il coraggio di votare. Mica Brunetta che le siede accanto nel Cdm. Mica l’avvocato di Berlusconi sottosegretario alla giustizia. Siete diventati ciechi. O qualcosa vi ha accecato. Auguri".

Poi si aggiunge la moglie Lahouasnia: "Lo stato del 'vacanziere' non è cambiato da quando lo portavi sul palmo della mano in campagna elettorale nel 2018 né tantomeno quando ha fatto il tuo nome quando si chiedevano consigli per il tuo posto da ministro. E comunque in vacanza non sta, si chiama lavoro".

Di Battista continua a essere molto amato dai seguaci del Movimento. E lo si capisce bene sui social, dove il post della ministra ha raccolto 2.600 like, la replica di Di Battista 5.600.

