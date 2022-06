L'Aria Che Tira, Renato Mannheimer gela Luigi Di Maio: "Vale molto poco". Il sondaggio disastroso

Giada Oricchio 24 giugno 2022 a

Quanto vale Luigi Di Maio e il suo “Insieme per il futuro” (nome provvisorio, nda) nel segreto delle urne elettorali? E soprattutto cosa succederà al M5S di Giuseppe Conte? Lo rivela Renato Mannheimer. Il re dei sondaggisti, in collegamento con il programma L’Aria che Tira, venerdì 24 giugno, ha spiegato che ci vuole tempo per capire il vero peso politico del gruppo dimaiano, ma ha fornito una prima (non lusinghiera) stima: "Oggi viene dato tra l'1 e il 2%, vale molto poco adesso. Di Maio è bravo, ma non è un trascinatore di folle, non può puntare a una forza politica molto ampia”. Secondo il professore, stiamo assistendo alla frammentazione del Movimento 5 Stelle, alla sua parabola: “E’ in dissoluzione e continuerà a perdere voti nei prossimi mesi”. Con buona pace di Giuseppe Conte.

Mannheimer ha chiarito che lo spazio per una forza alternativa e di protesta c’è, ma né Conte né Di Maio sono in grado di rimettere insieme quel patrimonio di consensi che il M5S ha dilapidato nel giro di 4 anni. “C’è un potenziale nell’elettorato – ha detto il sondaggista – ma non credo che Di Maio abbia un suo successo popolare”.

L’opinione pubblica non gli perdona il passato, in particolare la posizione contro i voltagabbana, i trasformisti, i cambia-casacca (“prima ci si dimette dal partito con cui si è stati eletti e poi si cercano i voti per rientrare in Parlamento”). E infatti Mannheimer ha ribadito che il ministro degli Esteri è più amato nei palazzi che nelle piazze: “Ha sicuramente un capitale di simpatia, ma non dalle masse popolari bensì dagli intellettuali e dagli osservatori della politica perché ha fatto un percorso molto buono. Suscita interesse nel mondo politico, ad esempio in Sala, ma una cosa è il consenso degli esponenti politici, di chi è dedito alle manovre di palazzo, un’altra cosa è prendere i voti. I livelli di simpatia e popolarità per Di Maio presso l’elettorato sono bassi, a differenza di Conte”.

