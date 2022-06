Emanuele Prisco (FdI): chi governa lo decide il popolo. Il piano anti-Meloni svelato da Il Tempo finisce alla Camera

23 giugno 2022 a

Il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco ha presentato alla Camera un ordine del giorno per chiedere, nel rispetto di quelle che sono le prerogative sullo scioglimento delle camere del Presidente della Repubblica, di "mettere in atto tutte quelle procedure che consentano a questo Parlamento e al governo di rispettare le prassi parlamentari e votare prima che termini la legislatura".

Il piano Pd anti-Meloni: Letta trama per non votare mai. Con la fregatura su Draghi

Alla base dell'intervento dell'esponente di FdI il retroscena di Luigi Bisignani sul piano della sinistra per stoppare la corsa di Giorgia Meloni. "Ci sarebbero i motivi per rimettere nelle mani del Presidente della Repubblica le deleghe di questo governo, oggi che l'ex primo partito parlamentare è di fatto scomparso non solo in questa aula ma nelle urne, alle scorse elezioni, e di fatto non esiste più in Italia" afferma Prisco che poi cita l'articolo de Il Tempo sul piano Pd anti-Meloni: "Letta vuole allungare la legislatura il più possibile con Draghi fino all'estate 2023. L'obiettivo è sfruttare un anno per indebolire Fratelli d'Italia ed è già partita la campagna di odio, della quale ovviamente ci siamo ampiamente accorti e gli italiani hanno ampiamente avuto conto", afferma il deputato citando passaggi dell'articolo. "C'è un centrodestra che vuole vincere - afferma Prisco - e che pretende di rimettere all'unico detentore che rispettiamo della sovranità popolare, cioè i cittadini del popolo italiano, il diritto di decidere da chi farsi governare. Governa chi vince le elezioni, non chi sta al governo a prescindere dall'esito del voto".

