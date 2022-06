Controcorrente, Raffaella Paita non crede alla redenzione di Luigi Di Maio: per colpa sua grossi problemi

22 giugno 2022 a

Luigi Di Maio in conferenza stampa ha citato David Sassoli, si sta aprendo un dialogo con il Partito Democratico? La domanda viene rivolta da Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente su Rete4, a Raffaella Paita. La deputata di Italia Viva è ospite dell’edizione del 22 giugno del talk show e mantiene una certa distanza dal ministro degli Esteri, ormai ex esponente del Movimento 5 Stelle: “Credo alla maturazione, ma non ai processi di rimozione. Qui stiamo parlando di una figura politica che ha sostenuto i gilet gialli, che voleva mettere in stato di accusa il presidente della Repubblica, che ha tenuto posizioni contraddittorie, non solo l’uno vale uno, ma anche sui temi che ho appena citato, sui quali il Paese sta pagando un alto prezzo. Come per esempio l’opposizione alla Tap, che Di Maio ha tentato in tutti i modi. Un conto è maturare, un conto è rimuovere una storia. Vedremo - sottolinea ancora Paita - se il processo di crescita e di maturazione di Di Maio sarà autentico oppure no”.

