Controcorrente, il retroscena di Tommaso Labate: così Conte e Di Maio hanno rafforzato il governo Draghi

22 giugno 2022

Tommaso Labate individua in Mario Draghi il vero vincitore della crisi tra grillini che ha visto la separazione di Luigi Di Maio da Giuseppe Conte. Il giornalista del Corriere della Sera è ospite dell’edizione del 22 luglio di Controcorrente, programma tv di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e dà il proprio punto di vista sulla frattura pentastellata e le relative conseguenze: “Di Maio ha abbandonato il tetto coniugale. Il tetto di una cosa in cui né lui, né l’altro partner Conte riuscivano a coesistere insieme. La cosa ha una ricaduta sul governo. Siamo di fronte a una scissione di partito di maggioranza che per la prima volta invece di indebolire il governo, paradossalmente lo rafforza nel breve periodo. Questo perché in questo momento Conte ha tutto l’interesse a lasciare Di Maio con il cerino politico in mano. Votando ieri la risoluzione sull’Ucraina del governo, a qualsiasi condizione e senza grandi aperture verso le richieste fatte dal Movimento 5 Stelle, ha lasciato Di Maio nella condizione di non poterla spiegare in pieno questa scissione. Lui in conferenza stampa ha detto che non si può stare in un contesto e in un partito ambiguo su determinati punti. Ma ora - conclude Labate - Conte ha votato quella risoluzione e non gli si può dire nulla”.

