Caso M5s, Giuseppe Conte tira dritto: sostegno a Draghi continua

Dopo la scissione di Di Maio, Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco della crisi interna del M5s. «Il sostegno a Draghi non è messo in discussione - ha spiegato Conte all'uscita dalla sede del movimento - Anche ieri con le nostre istanze che chiedevano un coinvolgimento del Parlamento, siamo stati messi molto in difficoltà, ma il nostro appoggio non è venuto meno». Lo ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti sotto la sede del movimento.

«Il M5s rimarrà sempre la prima forza politica, questo lo assicuro, a occuparsi di giustizia sociale, transizione ecologica, transizione digitale, beni comuni - lo dice Giuseppe Conte uscendo dalla sede del M5s - La scissione è un fatto che non va trascurato ma noi rimaniamo forti con i nostri valori, con i nostri ideali e con il nostro progetto politico. Le ragioni per cui i portavoce M5s stanno lavorando non sono venuti meno e porteremo avanti il nostro mandato», aggiunge Conte a chi gli chiede se non abbia pensato di lasciare la guida del Movimento.

