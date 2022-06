Renato Brunetta dichiara guerra agli intoccabili: via ai sistemi di valutazione nella pubblica amministrazione

Christian Campigli 20 giugno 2022 a

a

a

Incentivi per chi dimostra abnegazione e capacità. Voglia di essere davvero al servizio del cittadino. Per aiutare gli Italiani negli arzigogolati percorsi della burocrazia. Note di demerito per chi, al contrario, crede di essere intoccabile. Renato Brunetta torna sulla sua storica battaglia sui dipendenti pubblici. “Quello che mi manca ancora, se avessi la bacchetta magica, sono fortissimi incentivi per i risultati. Questa è la battaglia che sto facendo: la performance e la customer satisfaction”. Concetti netti, chiarissimi, quelli espressi dal Ministro della Pubblica amministrazione, intervenuto questo pomeriggio all'evento di Sda Bocconi “Valore Pubblico - La Pubblica Amministrazione che funziona”.

Brunetta manda gli 007 da Gualtieri per risolvere il caos di Roma

“A settembre – ha continuato Brunetta - partirà anche questo, per ogni comunicazione pubblica elettronica alla fine, prima in via sperimentale, poi in via allargata, ci saranno sistemi di valutazione della customer satisfaction. Avrò così la mappa dei giudizi sulle singole comunicazioni e transazioni con la pubblica amministrazione, che non dirà nulla di precisissimo, ma mostrerà le aree dove i giudizi negativi si condenseranno o quelli positivi. Questa mappa attualmente non c'è, tu non sai chi è bravo e chi non è bravo. Se guardiamo alle valutazioni, sono tutti bravissimi - sottolinea l'esponente di Forza Italia – Noi lavoriamo per arrivare alla tracciabilità di Amazon o dei sistemi simili”. Alla base delle esternazioni di Brunetta due concetti, perentori: chi lavora nel settore della Pubblica Amministrazione non deve e non può sentirsi un intoccabile. Deve dimostrare, ogni giorno, come nel privato, il proprio valore. Al tempo stesso, chi è bravo va premiato. Sia con promozioni che con incentivi economici. Una piccola rivoluzione nel settore impiegatizio statale. Che, ad oggi, resta solo una meravigliosa teoria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.