In Onda, Massimo Franco vede nero per il governo: “Conseguenze traumatiche per colpa del M5S”

Il governo è diviso sulla politica estera e il Movimento 5 Stelle prepara lo strappo. Le conseguenze sull’esecutivo guidato da Mario Draghi sono analizzate nel corso dell’edizione del 18 giugno di In Onda, talk show del weekend di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Sul tema viene interrogato Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera: “Il governo secondo me non può andare in crisi. La spaccatura del M5S è reale e avrà conseguenze traumatiche. Non solo per loro, anche per noi, è la più grande forza di governo”. “Anche per la tenuta del governo” interviene De Gregorio, preoccupata per lo strappo grillino sulle armi all’Ucraina e le relative conseguenze.

“Qualche effetto può esserci - prosegue Franco -. Io credo che la loro spaccatura sia irrimediabile, ma sulla politica estera è più difficile compiere gesti disperati anti-Nato e anti-Europa. Giuseppe Conte si infilerebbe in un vicolo cieco, è un ex presidente del Consiglio… Mi sembra strano e non molto credibile che voti contro le alleanze occidentali”. Sarà una settimana decisiva per la situazione italiana sull'invio di armi all'Ucraina per fronteggiare la guerra con la Russia di Vladimir Putin.

