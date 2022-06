La stoccata di Giorgia Meloni a Matteo Renzi: “Una volta a sinistra una volta a destra per una poltrona”

19 giugno 2022 a

Matteo Renzi punge Giorgia Meloni e lei lo mette subito a tacere. Il discorso della leader di Fratelli d’Italia a Marbella nel corso di un evento organizzato da Vox, partito di destra della Spagna, ha ricevuto alcune critiche, compresa quella del numero uno di Italia Viva: “Meloni? Se vuole la leadership guardi al centro, no a Vox”. L’ex presidente del Consiglio ha quindi invitato nel corso dell’intervista a L’Aria che Tira a mirare più ad una svolta centrista che guardare a partiti spostati troppo da una parte.

Meloni ha rispedito al mittente l’accusa: “Oppure dovremmo fare come voi che guardate indistintamente da sinistra a destra pur di avere un posto al governo?”. Il post su Twitter arriva dopo quello già pubblicato su Facebook, in cui Meloni se la prendeva in generale con i pesanti critici: “Gli italiani ormai conoscono l'eterno gioco della sinistra di bollare come impresentabile qualsiasi avversario vincente. Ci attaccano proprio perché non siamo la destra impresentabile che vorrebbero”.

Oppure fare come voi che guardate indistintamente da sinistra a destra pur di avere un posto al Governo? pic.twitter.com/nGP8lMgEib — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) June 18, 2022

