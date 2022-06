M5S, Casaleggio durissimo contro Conte: "La più pesante sconfitta nella storia del Movimento. Deve fare un passo indietro"

17 giugno 2022 a

E' la più pesante sconfitta nella storia del Movimento. Davide Casaleggio va giù duro contro il vertici del M5s, colpevoli a suo dire della debacle alle ultime elezioni amministrative di domenica scorsa. Per Casaleggio, sentito da AdnKronos, la discesa è costante: "Il Movimento ha perso l'80% degli elettori - dice il figlio del cofondatore che ha lasciato il Movimento in aperta polemica con il gruppo dirigete - Sono sorpreso che nessuno abbia chiesto un passo indietro di Conte". Il leader del Movimento è in rottura totale anche con Luigi Di Maio. "E' ambiguo e referenziale - ha detto - Siamo andati male alle amministrative perché il nostro elettorato è disorientato, non è consapevole di quale sia la visione. Credo che il Movimento Cinquestelle dovrebbe fare un grande sforzo di democrazia interna, non veniamo da una storia che si è distinta per democrazia interna. Rispetto anche a un nuovo corso servirebbero anche più inclusività, dibattito interno, includere nel Movimento persone esterne, portarle in questa grande esperienza: ci sono tante persone che chiedono di essere coinvolte".

"Dopo la più pesante sconfitta elettorale della storia del Movimento con il 2,2% mi ha sorpreso che nessuno abbia ancora chiesto un passo indietro a Conte e peggio che Conte non abbia rimesso a disposizione la sua mono-candidatura". ha detto Casaleggio. Per il fondatore dell’Associazione Rousseau "dopo un anno di gestione diretta credo sia il momento dell’esempio. Il Movimento ha perso l’80% degli elettori rispetto alle comunali di 5 anni fa, qualcuno dovrebbe assumersene la responsabilità, con i fatti".

