Enrico Letta a diMartedì: Giorgia Meloni? Penso tutto il male possibile. E Floris se la ride: sembra Kirill

Il segretario del Pd Enrico Letta interviene a Dimartedì, il programma di la7 condotto da Giovanni Floris, e viene "accolto" dal conduttore con le parole di Giorgia Meloni in Spagna. La leader di FdI ha parlato a Marbella a sostegno della candidata di Vox per l’Andalusia: "Si alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, no alla ideologia render". Floris nella puntata di martedì 14 giugno manda in onda il filmato e chiedere al leader demi cosa ne pensa. "Penso tutto il male possibile", risponde Letta strappando l'applauso del salotto "amico".

Il dem spiega di non condividere nulla di quanto affermato da Meloni, "dai toni ai contenuti. E le contrapposizioni. La lobby Lgbt? In un Paese come il nostro in cui mancano i diritti parla di lobby..." afferma lamentando l'affossamento del Ddl Zan sull'omofobia. Il segretario del Pd fa incetta di applausi, e Floris calca la mano sottolineando quello che ritiene un "paradosso": il comizio di Meloni "sembra un discorso di Kirill", afferma il conduttore con riferimento al capo della chiesa ortodossa russa, fedele alleato del presidente Vladimir Putin.

Proprio sulla guerra in Ucraina Letta e Meloni hanno la stessa posizione: "Anche in America Repubblicani e Democratici" la pensano allo stesso modo, spiega il dem che sottolinea come sui grandi temi i "grandi partiti di destra e di sinistra devono fare l'interesse del Paese" e la convergenza bipartisan di Pd e FdI sulle armi è un "elemento positivo".

