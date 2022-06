Governo, Conte pensa di mollare Draghi e la dem Bonafè resta di sasso. Imbarazzo a Stasera Italia

Luca De Lellis 14 giugno 2022 a

a

a

Giuseppe Conte medita di uscire dal governo di Mario Draghi? Il leader del Movimento 5 Stelle vuole seguire la strada indicata dai suoi elettori, molti dei quali non hanno mai digerito la presenza all’interno di un esecutivo così eterogeneo come quello attuale. “Ho incontrato tante persone che mi hanno fatto questa richiesta”, ha dichiarato l’ex premier. "Quindi – ha proseguito – non ci sentiamo di voltare le spalle ai cittadini: l'ho detto quando siamo entrati al governo e ora che ci siamo avvitati in una spirale recessiva”.

Draghi incontra Bennet e spinge per l'Ucraina nella Ue. Il piano sul gas

La notizia, riportata in diretta dalla conduttrice del programma Stasera Italia Barbara Palombelli, ha spiazzato completamente l’europarlamentare del Partito democratico Simona Bonafè. Ospite alla trasmissione di Rete 4, la dem ha commentato lasciando trasparire una certa preoccupazione: “Mi auguro che l’interesse del Paese sia anteposto a quello di parte. Capisco che in queste amministrative i 5S non abbiano avuto un grande successo, ma bisogna ricordarci i motivi che ci hanno portato a mettere in piedi questo governo. Soprattutto per la questione del Pnrr nella quale c’è bisogno di investire bene questi soldi – ha concluso Bonafè – è importante una continuità di governo”.

Sondaggio dinamite, dove vola Meloni dopo le elezioni. Pd in calo, fuga di FdI

Giorno dopo giorno il cosiddetto “fronte progressista” sembra essere sempre meno unito. In questo senso i risultati delle amministrative, disastrosi per i pentastellati, hanno minato ancor di più le certezze di una coalizione apparentemente troppo fragile per competere con il centrodestra alle prossime elezioni politiche. Nel caso in cui Conte decidesse di salutare definitivamente il governo, il rebus è capire quale possa essere la reazione del segretario del Pd Enrico Letta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.