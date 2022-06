Mascherine agli esami, il sottosegretario Andrea Costa contro l'obbligo

11 giugno 2022 a

a

a

Mascherine sì, mascherine no. Il dilemma per gli esami di fine anno è tutto qui. Da molte parti arrivano segnali sull'intenzione di fare dietro front sull'obbligo di indossarle previsto per i ragazzi esaminandi. E ora arriva anche il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

Regione Lazio, altra beffa per Zingaretti sulle mascherine fantasma

«Gli esami di maturità devono svolgersi senza mascherina. È una questione di coerenza e di responsabilità. Sono fiducioso che in occasione del primo consiglio dei ministri, il 15 giugno, approveremo un brevissimo decreto che dispenserà gli studenti da questo obbligo: non ha più ragioni di permanere. Non ragioni scientifiche, almeno». Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in un’intervista al Corriere della Sera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.