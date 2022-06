Mascherine sui mezzi di trasporto, Speranza prende tempo e valuta la proroga dopo il 15 giugno

09 giugno 2022 a

"Sui mezzi di trasporto c’è una valutazione in corso". Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha risposto alle domande dei giornalisti a margine di un convegno della Siu al ministero, rispetto all’eventuale proroga dell’obbligo delle mascherine nei mezzi pubblici dopo il 15 giugno. Per quella data, infatti, decadrà l'obbligo di indossare la mascherina, che attualmente viene ancora usata, otre che sui mezzi di trasporto, anche nei cinema, nei teatri e manifestazioni sportive al chiuso. Dopo il 15 giugno resterà solo la raccomandazione.

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ritiene "che oggi ci siano le condizioni per toglierle anche sui mezzi di trasporto. Come mi auguro che per quanto riguarda l’uso delle mascherine nelle operazioni di voto alle amministrative, che si arrivi a permettere ai nostri ragazzi di poter fare gli esami a scuola senza la mascherina".

