Stasera Italia, Pier Ferdinando Casini: chi sono i filorussi in Parlamento. "Centrali estere" e soldi, sospetto choc

06 giugno 2022

Nella polemica sui filo-Putin italiani di queste ore tra liste, presunte inchieste e nomi spiattellati sui giornali, Pier Ferdinando Casini a Stasera Italia, su Rete 4, disegna uno scenario inedito sul "partito dei filorussi" che in Italia c'è già. È una forza politica trasversale nel Parlamento e che pesca sui politici che rischiano di non essere rieletti. "Sono molto più adescabili da parte di iniziative dell'influenza russa", dice l'ex presidente della Camera nella puntata del talk di lunedì 6 giugno.

"Il partito filorusso è trasversale e attraversa diverse forze politiche" e coinvolge "associazioni culturali, alcune finanziate anche da centrali esteri, non solo russe ma anche di altri Paesi assertivi..." afferma Casini che da politico navigato commenta: "È ovvio che ci siano".

La conduttrice Barbara Palombelli appare sorpresa e sottolinea come vada sempre salvaguardato il diritto di ognuno di esprimere la propria opinione, seppur controversa. Ma Casini spiega che la libertà di pensiero è garantita in Italia e che intendeva altro. "Non facciamo i finti ingenui", è la stoccata alla conduttrice: "Sto parlando di gente che vive in un limbo e magari partecipa ad associazioni anche finanziate dall'estero", che a detta dell'ex presidente della Camera sarebbero non pochi (e "adescabili" ora che siamo a fine legislatura). Un sottobosco parlamentare che poco c'entra con chi fa apertamente sostiene posizioni in favore della Russia e con i quali "farei un dibattito in qualsiasi trasmissione", argomenta Casini che conclude: "L'importante è che la postura del governo" sulla guerra non venga influenzata.

