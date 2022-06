Maurizio Landini chiede la tassa sui ricchi: contributo di solidarietà e colpire le rendite, situazione esplosiva

05 giugno 2022 a

a

a

Misure straordinarie per fronteggiare la crisi. Maurizio Landini, leader della Cgil, è intervenuto domenica 5 giugno a Mezz'ora in più chiedendo più tasse sulle rendite finanziarie e gli extra-profitti. "La situazione è peggiorata, stiamo andando verso una situazione drammatica e serve intervenire ora, non aspettare l’autunno. Se non si interviene oggi la situazione è tale che diventa esplosiva. Servono misure straordinarie considerato che tutti parlano di salari bassi e povertà".

Sciopero nazionale della scuola, in settemila scendono in piazza a Roma

Nel concreto quali misure propone il sindacato? Siamo sempre lì. "Non propongo patrimoniali ma dico che si può aumentare la tassazione delle rendite e quella sugli extra profitti e dico anche che non è scandaloso pensare a un contributo straordinario di solidarietà per cui chi sta meglio aiuta chi sta peggio", prosegue. In sintesi una tassa sui più ricchi. Per il leader sindacale c’è poi da rinnovare i contratti senza utilizzare l’indice Ipca depurata dai costi dell’energia importata su cui si basano gli aumenti salariali: "Bisogna aumentare i salari del 6-7% recuperando cioè l’inflazione reale non al 2,5% come sarebbero se fosse applicata l’Ipca", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.