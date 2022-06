Elezioni amministrative, a Palermo debutta il fronte rossobruno. L'ex leghista Donato sostenuta dal Pc

Gaetano Mineo 02 giugno 2022 a

a

a

Lo scenario elettorale, in vista delle Amministrative del 12 giugno, si arricchisce sempre più di anomale alleanze e accordi di facciata. E così a Palermo, debutta il fronte rossobruno. Ovvero, discepoli dell'antisistema tra estrema sinistra ed estrema destra rinsaldati oggi più che mai da un altro fronte, quello anti-Draghi. L'esempio plastico è il sostegno del Partito comunista alla candidata sindaca del capoluogo siciliano, l'ex leghista ed europarlamentare Francesca Donato. «L'alleanza nasce dal fatto che un'europarlamentare è uscita dalla Lega sulla base di tematiche importanti-ci dice Marco Rizzo, segretario del Partito comunista - come l'Europa matrigna, la libertà rispetto al controllo sociale in tempo Covid e non ultimo, la posizione contro la guerra.

Pd e M5s al voto da avversari. Saltano gli schieramenti: il caso di Somma

Tutti temi che noi condividiamo da sempre e che sono stati invece abbandonati dalla sinistra, dal Pd, il partito dell'elmetto». Per il leader Pc, il sodalizio rossobruno non è presente solo a Palermo, «vedi Genova, Parma...». Come dire, sono «libertà, lavoro e economia, e contro la guerra, le caratteristiche che ci accomunano a queste alleanze». Poi l'affondo: «Abbiamo uno come Fratoianni, per esempio, di sinistra, che va a Sesto San Giovanni a sostenere con il braccio alzato con Enrico Letta...». Un fatto è certo, Rizzo già pensa alle prossime Politiche e il 18 giugno a Roma darà vita alla prima manifestazione pubblica nazionale che raggrupperà forze politiche come Ancora Italia, Riconquistare l'Italia, Alternativa, Azione civile e, ovviamente, il Partito comunista. «A essi - ci dice ancora - si aggregheranno pezzi di società civile, del mondo del lavoro e sindacato». A Palermo, intanto, a dar manforte alla Donato, scende in campo l'ex pm, Antonio Ingroia con il suo Azione civile.

Meloni imbufalita con il governo: “Lavoratori massacrati, chi produce è un nemico”

Alleanze anomale, per dirne un'altra, anche a Somma Vesuviana (Napoli) dove Pd e M5s andranno al voto da avversari, in barba al sogno lettiano: l'agognato campo largo. I grillini, per altro, correranno fianco a fianco con la lista ispirata da Clemente Mastella.

Per non parlare del centrodestra, che proprio a Somma Vesuviana non ha presentato neanche le candidature. Altre scene pirandelliane si registrano in Puglia, dove in ogni pezzo di territorio c'è la longa mano del governatore Michele Emiliano. È il caso di Taranto, dove il M5s appoggia il sindaco uscente del Pd, che fino a poco tempo fa è sempre stato bersaglio degli stessi pentastellati: «Ha nuovamente dimostrato di essere incapace: a Melucci di Taranto non gliene importa nulla». E oggi, i 5stelle sostengono proprio Rinaldo Melucci. Altrettanto grottesco è lo scenario nel centrodestra tarantino che vede la candidatura a sindaco di Valter Musillo. Chi è Musillo? Fino a qualche anno fa, non solo era il segretario del Pd ma è amico di Emiliano per cui s' è candidato alle scorse Regionali, non a caso fino a oggi il governatore della Puglia definisce Musillo «uno di noi».

Fronda nella Lega sulle mosse di Salvini: “C'è una nuova crepa”. A cosa puntano i governisti

In sostanza, il centrodestra a Taranto si affida a un ex Dem. A testimonianza della longa mano di Emiliano, c'è pure il caso Bitonto. Nel comune della provincia di Bari, il centrodestra, in particolare, FdI e FI, sostengono il candidato sindaco Domenico Damascelli, ex consigliere regionale azzurro, con l'appoggio della lista civica proprio di Emiliano, «Con», che dalle elezioni del 2020 è presente in giunta e in consiglio regionale. Una curiosità che non farà certo felice Giuseppe Conte: a Parma, dopo dieci anni sparisce dalla scheda il M5s, proprio in quella città che per prima lo vide trionfare al governo di un'amministrazione comunale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.