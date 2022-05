Lega, il Copasir indaga su Antonio Capuano: è il consigliere di Matteo Salvini per il viaggio in Russia

31 maggio 2022 a

a

a

Nuove scorie derivanti dal possibile viaggio di Matteo Salvini in Russia. Il Copasir ha deciso di accendere i fari su Antonio Capuano, il consigliere del leader della Lega che ha lavorato all’organizzazione del viaggio a Mosca volto a trovare una strada per la pace dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Ad annunciare l’indagine è il presidente del Copasir, Adolfo Urso: «Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che come consuetudine non esprime mai valutazioni politiche sull’attività dei parlamentari, conferma di aver avviato le usuali procedure informative previste, a norma della legge 124/2007, in merito all’attività che sarebbe stata svolta, come emerge da notizie stampa, dall’avvocato Antonio Capuano nei confronti di alcune rappresentanze diplomatiche presenti nel nostro Paese su temi inerenti la sicurezza nazionale».

Il viaggio di Salvini a Mosca spacca la Lega. E scoppia il caso del consulente Capuano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.