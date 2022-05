Francesco Lollobrigida lancia la bordata contro il M5s: così prende in giro l'Italia

29 maggio 2022 a

«Il Movimento 5 stelle sta prendendo in giro gli italiani. Conte dice una cosa e il ministro degli Esteri dei 5 stelle fa l’esatto contrario». Lo ha detto Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia, a SkyTg24 a proposito della guerra in Ucraina e del voto in Parlamento.

«Noi abbiamo snidato questa strategia, io ho offerto la nostra disponibilità in aula nel caso in cui il 5 stelle chiedesse di votare e i 5 stelle hanno ritirato la richiesta in capigruppo - ha spiegato Lollobrigida - Stanno prendendo in giro gli italiani, è ora che mettano la faccia sulle scelte che fanno. Ma io ritengo che in nome delle poltrone sacrificheranno ogni principio e ogni idea. Avranno preso in giro gli italiani anche questa volta».

