Nervi tesi per Enrico Letta, che minaccia Matteo Salvini: “Hai superato il limite”

“Lo dico molto chiaramente, per quanto mi riguarda l’opposizione che Matteo Salvini sta facendo al governo ha superato il limite”. Si spacca la maggioranza che sostiene il governo Draghi, con il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che parlando con i giornalisti a Catanzaro, si è espresso molto duramente in merito alle polemiche sul ddl Concorrenza. “Salvini e la Lega sono un partito di maggioranza. Io credo che, se si chiede a qualunque cittadino italiano cosa pensa e che impressione ha su Salvini e sulla Lega, la maggior parte dicano che è diventato un partito di opposizione” ha aggiunto Letta.

“Penso che - aggiunge il segretario dem puntando il dito contro il numero uno leghista - questa vicenda vada chiarita, nel senso che su tutti i temi principali ormai Salvini si comporta come un rappresentante dell’opposizione, è molto più opposizione Salvini di altri che sono veramente all’opposizione. Lo dico con grande chiarezza e franchezza, così non credo che si possa andare avanti a lungo. Sul Pnrr l’Italia ha preso l’impegno delle riforme. Se le riforme non si fanno non arrivano i soldi europei. Salvini - agita il solito rischio Letta - mette a rischio i fondi europei che sono fondamentali per il Paese e per il Sud, e per me questo è incompatibile con un’azione efficace di Governo”.

"Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia. Intanto Letta e il Pd passano il tempo proponendo ius soli, ddl Zan e cambio della legge elettorale. Vivono su Marte o vivono in Italia?”, la replica al vetriolo di Salvini.

