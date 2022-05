Silvio Berlusconi "ha rotto il ca..." L'attacco di Elio Vito, bufera in Forza Italia

21 maggio 2022 a

a

a

Elio Vito è tra le voci più auto-critiche all'interno di Forza Italia, tanto che la notizia che era passato al Pd diffusa dallo stesso parlamentare come pesce d'aaprile era stata presa seriamente da molti nell'ambiente azzurro. Vito è tornato a colpire, con un attacco a Silvio Berlusconi che alla convention di Forza Italia a Napoli aveva parlato della guerra in Ucraina. "Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all'Ucraina, l'Italia che sarebbe in guerra, l'Ucraina che deve accettare le condizioni di Putin, Berlusconi ha rotto il [email protected]@o!", ha twittato l'azzurro usando il simbolo 'at' per coprire la parolaccia.

Vulcano Berlusconi a Napoli, passerella e canzoni: così rilancia Forza Italia

Parole che seguono una certa tensioni nel partito dopo la nomina di Licia Ronzulli come coordinatrice in Lombardia, e il duro attacco di Mariastella Gelmini.

Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve accettare le condizioni di Putin, Berlusconi ha rotto il [email protected]@o! — Elio Vito ️‍ (@elio_vito) May 20, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.