Matteo Salvini accoglie Finlandia e Svezia nella Nato e disintegra i grillini sul termovalorizzatore a Roma

Matteo Salvini è pronto ad accogliere a braccia aperte nuovi paesi all’interno della Nato. Il leader della Lega è stato intervistato da Radio 24 e ha affrontato così il tema sorto dopo l’invasione della Russia in Ucraina: “Sull'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia quando la richiesta arriverà in Aula prenderemo in considerazione come votare, ovviamente se ci saranno tutti i presupposti voteremo a favore. Siccome non stiamo parlando di domani mattina, siamo abituati a lavorare passo passo, quindi conto che quando voteremo non ci saranno più le tensioni di oggi. Se chiedono di aderire alla Nato liberissimi di farlo, liberissimi la Nato di accoglierli e liberissima l'Italia di dare voto favorevole”.

Il segretario leghista ha poi avuto commenti poco teneri nei confronti del Movimento 5 Stelle: “Oggi ho letto l'intervista di un parlamentare Cinquestelle che dice che sono disposti a mettere in discussione il governo se insisteremo sulla necessità di un termovalorizzatore a Roma. Io dico che non ne basta uno, penso alla Sicilia, alla Campania, in un momento di crisi energetica i rifiuti devono diventare energia, calore, ricchezza. Mettere in discussione il governo perché non si vuole trasformare in energia i rifiuti che abbandonano nelle strade romane mi sembra veramente fuori dal mondo. Se uno - dice ancora Salvini - nel 2022 dice se fate il termovalorizzatore a Roma noi non ci stiamo... Siamo nel 2022, ovunque nel mondo i rifiuti sono ricchezza, solo in alcune zone d’Italia i rifiuti sono un problema e sono in mano alla gestione della malavita”.

