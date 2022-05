Dritto e rovescio, la giornalista russa attacca: “In Italia niente libertà di parola”. Ettore Rosato perde la calma

Federica Pascale 20 maggio 2022 a

“Lei è inascoltabile!” urla Ettore Rosato alla giornalista russa Olga Belova, ospite in collegamento durante la puntata di giovedì 19 maggio di Dritto e Rovescio, il talk show politico condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete4. Oggetto del dibattito tra il deputato di Italia Viva e la Belova è ovviamente la guerra in Ucraina, invasa dalle truppe russe di Vladimir Putin da ormai novanta giorni. E nello specifico la comunicazione, che entrambe le parti ritengono viziata a favore di una narrativa unica. “C'è un'ipocrisia in questa comunicazione falsa, che per fortuna in questo Paese non passa. Perché la possiamo pensare in maniera diversa ma gli italiani non sono stupidi!” afferma Rosato, che accusa Belova di condurre un comizio e fare propaganda russa.

La Belova risponde di amare l’Italia, di non ritenere gli italiani stupidi e di aver viaggiato per il nostro Paese in lungo e in largo, ma non crede ci sia vera libertà di parola: “Voi avete libertà di parola? Allora perché avete bloccato il telecanale Zvezda? Perché tutti i miei servizi, che io traduco anche in inglese, e che sto cercando di diffondere attraverso youtube, vengono bloccati dall’Occidente?”.

