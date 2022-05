Errori e assoluzioni, in Italia ogni settimana diventa "nera" per la giustizia

16 maggio 2022 a

a

a

La potremmo chiamare la settimana nera della giustizia, se non fosse che in Italia, fra casi noti e ingiustizie sommerse, ogni settimana dell’anno si candida ad essere incoronata come tale. Si è cominciato con il proscioglimento pieno di Attilio Fontana dal cosiddetto caso camici. Una bella notizia, se non si tiene conto del fatto che il Governatore lombardo è stato per quasi due anni con la spada di Damocle di un’inchiesta ingiusta sopra la testa.

Il referendum sulla giustizia può ridare credibilità ai magistrati

Tutto iniziò con una campagna mediatica e politica - citofonare, ma guarda un po’, a Pd e M5S - di un’aggressività senza precedenti. La colpa di Fontana era quella, essenzialmente, di governare una Regione che aveva avuto la sventura di essere stata maggiormente colpita dal Covid. Mentre Conte permetteva che i russi giungessero a Bergamo, mentre si spacciavano mascherine cinesi farlocche e ventilatori non funzionanti con i buoni auspici di D’Alema, la stampa di sinistra era impegnata a massacrare un uomo che tentava di gestire un virus che mieteva vittime su vittime.

"Riforma della giustizia solo con i referendum". Gozi contro la sudditanza della politica

Era chiaro che, in un clima simile, sarebbe arrivata l’inchiesta. E subito, il M5S, ma anche quel Pd che una certa intellighenzia si ostina a definire, non si sa come, garantista, ne avevano chiesto le dimissioni. Ora che è stato prosciolto, non hanno avuto neppure il buon senso di chiedere scusa.

Restando in casa Lega, qualcosa di non chiaro sta accadendo a Palermo, nel processo Open Arms, che vede imputato Salvini per aver fatto - discutibilmente o meno - il Ministro. Pare che siano infatti magicamente scomparsi il video e i documenti che provano le irregolarità delle ong. Intanto, le anticipazioni del nuovo libro di Matteo Renzi, «Il Mostro», sembrano dare un quadro chiaro e definito di quello che è lo stato della giustizia italiana. Sotto processo per un presunto finanziamento illecito, l’ex premier si trova ad essere inquisito da tre pm: uno, sanzionato dal Csm per molestie sessuali, l’altro smentito 5 volte dalla Corte di Cassazione e infine l’ultimo, Antonino Nastasi, accusato di aver inquinato la scena del crimine nel caso David Rossi. E ancora, Renzi nel suo libro si sofferma sulla nomina del vicepresidente del Csm Ermini, che accusa di essere stato eletto con il metodo Palamara. Ermini, ieri, lo minaccia di querela. A cui lui subito risponde eloquente: «Sarà piacevole raccontare la sua storia in sede civile a cominciare dai numerosi scambi di sms di questi anni».

"Giustizia al collasso". Ma la riforma non risolve tutto, il prof Romano: "Perché si vota il 12 giugno"

In tutto questo, a via Arenula sembrano non vedere e non sentire. La Ministra Cartabia, persa in un mondo evidentemente tutto suo, continua a difendere una riforma che definire ridicola è dare un giudizio gentile e delicato, mentre i partiti, pavidi, evitano di fare campagna per i referendum del 12 giugno, certi che il quorum non sarà mai raggiunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.