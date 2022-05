Draghi progetta la fuga prima delle elezioni. Ma non ha fatto i conti con Mattarella

12 maggio 2022 a

Mario Draghi prepara il piano di "fuga". Vorrebbe lasciare Palazzo Chigi prima delle prossime elezioni politiche. Ma Sergio Mattarella tiene chiuso il portone al premier.

Secondo quanto raccontato nel retroscena di Affaritaliani, è in atto un braccio di ferro tra il Quirinale e Palazzo Chigi sulla conclusione della legislatura e sulla data del voto. Come confermato da diverse fonti della maggioranza, Draghi avrebbe dato mandato al ministero dell'Economia e delle Finanze di anticipare la Legge di Bilancio per il 2023.

Il premier infatti non sembra più disposto a fare decreti per i vari aiuti legati alle conseguenze della guerra in Ucraina, ma concentrare tutto nella manovra - fatta eccezione per la riforma delle pensioni - da approvare in Parlamento prima della pausa estiva prevista attorno all'8-10 agosto. Il motivo sarebbe di natura contabile, per poter avere più fondi a disposizione per sostenere famiglie e imprese.

Ma sono diversi a pensare che dietro questa mossa si nasconda una strategia di Draghi, descritto come sempre più stanco della sua maggioranza litigiosa. Nel caso in cui riuscisse a far passare la Legge di Bilancio in estate, potrebbe tranquillamente lasciare l'incarico a settembre, garantendo in questo modo la pensione anche ai parlamentari di prima nomina, per poi andare alle urne nella seconda metà di ottobre.

Il premier dovrà però fare i conti con Mattarella. Il presidente della Repubblica, sempre secondo quanto ricostruito da Affaritaliani, non solo non vuole che Draghi lasci prima del tempo, ma vorrebbe che le prossime elezioni politiche si tengano alla fine di maggio del 2023 anziché tra fine febbraio e i primi di marzo. In questo modo, allungherebbe al massimo, la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi.

Chi la spunterà? Per ora siamo all'inizio di un sotterraneo braccio di ferro, ma sembrano esserci i presupposti per una stagione di tensioni tra Quirinale e Palazzo Chigi. E sarebbero inedite e clamorose.

