Regione Lazio, Alessio D'Amato punta a raccogliere l'eredità di Nicola Zingaretti: “Pronto a correre alle primarie”

Alessio D’Amato lancia la propria fiche sulla Regione Lazio. “Se, come proposto dal presidente Nicola Zingaretti, ci saranno primarie di coalizione per le prossime elezioni regionali, mi candiderò”, l’annuncio dell’assessore alla Sanità regionale a margine di un evento politico a Roma.

Per D’Amato la sfida “sarà impegnativa. La prima tappa sarà tra poco, con il voto nei tre capoluoghi di provincia per riportare queste amministrazioni a sinistra. Io credo che bisogna fare uno sforzo anche in questa tappa intermedia ed io sarò presente. Per me è importante non disperdere questa esperienza del governo Zingaretti di un riformismo elevato che non può essere resettato con una coalizione ampia che scelga un modello partecipativo per la selezione dei candidati”. Iniziano le grandi manovre per il post-Zinga.

