"Aerei ed elicotteri russi in Transnistria", il piano per invadere la Moldavia. Ucraina, l'allarme dei servizi segreti

La guerra è in Europa e potrebbe estendersi alla Moldavia. I servizi segreti ucraini hanno registrando attività sospette in Transnistria, la repubblica separatista filorussa in territorio moldavo, al confine con l'Ucraina, che farebbero presagire uno scenario simile a quello del Donbass. Secondo l'Intelligence di Kiev, riporta Ukrinform, la Russia ha già sviluppato piani per invadere la Moldavia.

I servizi segreti ucraini stanno registrando alcune attività presso l’aeroporto di Tiraspol, la città più importante della Transnistria, e fonti qualificate affermano che la Russia prevede di far atterrare aerei da trasporto ed elicotteri dalla Crimea nel sedicente repubblica filorussa. Allo stesso tempo, a Chisinau - la capitale della Moldavia - sono previste rivolte e proteste. Tuttavia, queste informazioni contraddicono l’analisi delle agenzie di intelligence occidentali secondo cui la Russia non ha la possibilità di sorvolare in sicurezza la regione di Odessa. Inoltre, per la fornitura di munizioni e il trasferimento delle truppe russe, è necessario creare un corridoio terrestre dalla regione di Kherson temporaneamente sotto controllo russo attraverso le regioni di Mykolayiv e Odessa, incontrando la resistenza delle forze ucraine.

L'obiettivo imilitare Mosca è la conquista dell'area sud-orientale del Paese e "tagliare l’Ucraina dal Mar Nero e dal Mar d’Azov", ha denunciato il viceministro della Difesa ucraina, Anna Malyar, come riporta l’agenzia Unian. "La Russia non abbandona i suoi piani per conquistare i confini geografici delle regioni di Donetsk e Luhansk, ma ora sta cercando anche di fare lo stesso nelle regioni di Kharkiv e Kherson. Il loro obiettivo è isolare l’Ucraina dal Mar Nero e dal Mare di Azov", ha detto il viceministro.

