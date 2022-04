Controcorrente, Maria Giovanna Maglie bacchetta Mario Draghi: “Dove è finita la democrazia?”. La rivolta del popolo

30 aprile 2022 a

Maria Giovanna Maglie rimprovera Mario Draghi e il suo governo per come sta gestendo i rapporti col Parlamento, ormai ridotto ad essere un passacarte dell’Esecutivo. La giornalista è ospite della puntata del 30 aprile di Controcorrente, programma televisivo di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione, e si infervora nel parlare dell’attuale stato di salute della politica italian: “Da circa due anni, due anni e mezzo il Parlamento è stato tagliato fuori, nell’ultimo anno e mezzo completamente. Potrebbero anche giocare a backgammon mentre noi siamo qui, o occuparsi di doppi cognomi… Questa è una Repubblica presidenziale e tecnocratica, niente di più. Non so che fine abbia fatto la nostra democrazia. Il Parlamento non è coinvolto e non vengono minimamente coinvolti i cittadini italiani e ogni giorno cresce la rivolta contro la retorica filo-Ucraina. Questo - sottolinea la Maglie - è orribile, ma è la realtà, non facciamo finta che non sia vero”.

