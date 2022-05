Crisi Ucraina, Paolo Magri svela la guerra totale in Europa

01 maggio 2022 a

Vladimir Putin minaccia la guerra totale all'Ucraina a partire dal prossimo 9 maggio. Se n'è parlato durante la puntata di "Mezz'ora in più" in onda domenica 1° maggio su Rai3. "Cosa vuol dire guerra totale? Ci sono vari scenari che potrebbero verificarsi - ha spiegato il vicepresidente dell'Ispi - Innanzitutto la Russia potrebbe entrare nelle linee di fornitura di armi all'Ucraina con tutte le enormi conseguenze militari che possiamo immaginare. In seconda battuta il Cremlino potrebbe avere il progetto di iniziare a utilizzare qualsiasi arma a disposizione, compreso il nucleare tattico. Insomma lo scenario della guerra totale è ancora ambiguo ma non promette nulla di buono".

Altro punto di grave crisi potrebbe verificarsi proprio in Europa se la guerra in Ucraina dovesse protrarsi ancora a lungo. "Le sanzioni alla Russia riducono il reddito - prosegue Magri - ma colpiscono in modo asimmetrico Europa e Stati Uniti. Ma c'è un forte divario anche tra i Paesi europei. La coesione in Europa potrebbe incrinarsi anche sul destino di Putin. Non tutti i Paesi lo vogliono umiliare. Germania, Francia e Italia hanno molte perplessità al riguardo".

