Guerra in Ucraina, Daria Gaidai attacca i preti ortodossi russi

Daria Gaidai è la consigliera militare del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso della puntata di "Mezz'ora in più" in onda domenica 1 maggio, viene intervistata da Lucia Annunziata e rivela alcuni retroscena legati alla guerra in corso in Ucraina. Si parla di spionaggio e dell'esistenza di alcuni preti ortodossi che spiavano attivamente per conto della Russia. "La Chiesa russa in Ucraina è di fatto un agente del governo russo. Rappresenta gli interessi della Russia in Ucraina. Per questo motivo da molti anni l'Ucraina ha preteso una sua Chiesa, un diritto finalmente riconosciuto dalla Chiesa di Costantinopoli.

Poi si affronta il problema della guerra tra spie: "Come in ogni guerra proviamo a conoscere le intenzioni del nemico - prosegue la consigliera militare di Zelensky - Si combatte sul territorio ucraino e sui territori temporaneamente occupati dai russi e per noi è findamentale sapere cosa succede in quelle zone. La Russia sta facendo di tutto per nascondere la verità".

