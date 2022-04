Dritto e rovescio, Matteo Salvini: sconto sulla benzina per tutto giugno. Pressing della Lega su bollette e cartelle

28 aprile 2022 a

a

a

"Basta un bottone sbagliato al momento sbagliato contro l’aereo sbagliato e rischia di esplodere tutto". Matteo Salvini commenta a "Dritto e rovescio", il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, i risvolti drammatici della guerra in Ucraina. Per il leader alla Lega alcune parole del presidente americano Joe Biden "o di alcuni leader occidentali sicuramente non aiutano a distendere il clima".

"Nessuno si può fermare". L'analista sconvolge Gruber: cosa sa Erdogan, è tutto preoccupante

"Bisogna stare molto attenti, bisogna stare dalla parte dell’Occidente e della democrazia facendo tutto il possibile per evitare che la guerra si espanda, non rispondendo alle bombe con altre bombe. Ci sono migliaia di testate nucleari che rischiano di distruggere questo pianeta. Bisogna costringere tutti ad arrivare alla pace" spiega Salvini. "Non bisogna scherzare col fuoco perché la terza guerra mondiale rischia di essere alle porte", insiste l’ex ministro dell’Interno, "usare toni esagerati, come anche qualche leader in Occidente sta facendo, allontana la pace".

Addio alla tregua sui carburanti. Aumenti per benzina e gasolio: è un salasso

Salvini ribadisce di lavorare per la pace e che l'Italia sta accogliendo migliaia di profughi ucraini, "donne e bambini che scappano davvero dalla guerra", non come quelli che scendono dai barconi col telefonino, attacca Salvini, e "che ci portano la guerra nelle nostre città, a Roma, Milano...".

Centrodestra, la mossa di Salvini: pronto a un vertice in presenza con Meloni e Berlusconi

Il leader della Lega ha annunciato che sta lavorando per prolungare gli sconti sulle bollette della luce e del gas e soprattutto che venga esteso fino a tutto giugno lo sconto su benzina e diesel. E plaude al progetto di costruire un termovalorizzatore a Roma. Sul fronte energetico per il leghista ben vengano termovalorizzatori, rigassificatori e anche il nucleare di ultima generazione. Sulle tasse chiede una pace fiscale, una rottamazione per le cartelle cha stanno per piombare di nuovo sulle famiglie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.